Cachorro-quente de feijoada vira atração em quiosque na Ilha do Governador

Na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro , o quiosque de Rose criou o cachorro-quente de feijoada, mistura que rapidamente se tornou popular nas redes sociais. Rose detalha que a ideia surgiu de uma paixão pessoal por cachorro-quente, mantendo os ingredientes da feijoada no prato. Além disso, o cardápio inclui o cachorro-quente de polvo. "Não tenho medo de dar receita. No contrário, eu ensino a todo mundo", diz a dona, revelando o segredo do sucesso.

