Com apenas 11 anos, Maria Luiza Barbosa já é bicampeã mundial de jiu-jitsu. A carioca brilhou nos tatames de Orlando, nos Estados Unidos, em 2023 e 2024. Agora, Malu e sua equipe buscam apoio financeiro para participar do campeonato europeu na Itália.



