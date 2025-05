Carioca de 11 anos é selecionada novamente para expor obras no museu do Louvre

A carioca Sofia Helena, de 11 anos, foi selecionada novamente para expor suas obras no museu do Louvre, em Paris, na França.

Desde os 8 anos, a artista demonstra talento para a pintura. A mãe relembra que a professora da escola foi quem chamou a atenção para os traços da menina.

Em outubro passado, Sofia mostrou seu trabalho no Salão Internacional de Arte Contemporânea no Carrossel do Louvre. Agora, ela trabalha para uma nova exposição.