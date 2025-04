Caxias recebe 25ª edição da Feira Nacional do Podrão

A 25ª edição da Feira Nacional do Podrão reuniu nomes famosos da gastronomia popular do Rio de Janeiro, no último fim de semana, na praça Humaitá, no centro de Duque de Caxias. Entre os destaques está o hambúrguer de 6 kg, que leva anéis de cebola, calabresa, bacon, molhos, cheddar e até batata frita.

