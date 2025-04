Chuvas provocam alagamentos, fecham rodovias e causam prejuízos no Rio

A rodovia Washington-Luis (BR 040) foi interditada nos dois sentidos em Duque de Caxias, devido a alagamentos na altura de Campos Elísios, nesta sexta-feira (4).

No sentido Juiz de Fora, o trânsito teve 15 km de retenção, enquanto no sentido Rio de Janeiro , foram 7 km.

Moradores do bairro Pantanal ficaram ilhados, necessitando de ajuda para sair de casa, enquanto outras áreas, como a avenida Doutor Manuel Teles, também foram severamente afetadas.

O governador Cláudio Castro destacou, em coletiva, as ações de planejamento e prevenção, com uma força-tarefa de mais de 6.500 agentes de defesa civil, bombeiros e policiais para enfrentar os temporais.

As operações incluíram transferência de comando da Secretaria de Defesa Civil para Angra dos Reis, devido ao risco elevado de chuvas, enquanto equipes do Centro Estadual de Monitoramento acompanham as condições meteorológicas e enviam alertas quando necessário.

