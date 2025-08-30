Com música ao vivo, banca de jornal vira ponto de encontro de trabalhadores do centro do Rio

Uma banca de jornal virou um ponto de encontro de trabalhadores do centro do Rio após o expediente. Com música ao vivo, o local atrai frequentadores na Cinelândia. A Banca do André reúne a galera às sextas no final de tarde e início da noite.



