Com música ao vivo, banca de jornal vira ponto de encontro de trabalhadores do centro do Rio

O local atrai frequentadores na Cinelândia após o expediente

Rio Bom Demais

Uma banca de jornal virou um ponto de encontro de trabalhadores do centro do Rio após o expediente. Com música ao vivo, o local atrai frequentadores na Cinelândia. A Banca do André reúne a galera às sextas no final de tarde e início da noite.

