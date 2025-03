Conheça a história da primeira mulher a voar de parapente no Brasil

Andréa Lima Duarte foi a primeira mulher a voar de parapente no Brasil na década de 1990. A pioneira realizou o curso na Áustria e já participou de diversos campeonatos. Ela inspirou muitas outras a seguir seus passos. O grupo "Aladas do Rio", que possui cerca de 80 integrantes, incentiva mulheres no voo livre.



