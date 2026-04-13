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Conheça Chico Águia, idoso de 85 anos que corre maratonas descalço

O zelador Francisco de Assis coleciona medalhas conquistadas no Brasil e no exterior

Rio Bom Demais|Do R7

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Aos 85 anos, o zelador Francisco de Assis, conhecido como Chico Águia, coleciona medalhas conquistadas em maratonas no Brasil e no exterior. Ele é conhecido por fazer os percursos descalço.

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