Conheça o Sítio Roberto Burle Marx: um dos 25 jardins mais extraordinários do mundo

O sítio Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro , foi eleito pelo jornal The New York Times como um dos 25 jardins mais extraordinários do mundo. O espaço, com mais de 400 mil metros quadrados, abriga cerca de 3.500 espécies de plantas exóticas, raras e nativas. Desde que foi reconhecido pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade em 2021, o sítio tem atraído aproximadamente 20 mil visitantes por ano, que exploram não apenas seus jardins únicos, mas também a casa-museu com suas obras de arte. "Para mim é importante uma flor que desabrocha, um pássaro que nasce. Se eu não tiver capacidade de observação, a felicidade nunca chega", afirmou Roberto Burle Marx, destacando seu amor pela natureza e vida.

