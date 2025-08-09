Corpo de Arlindo Cruz chega à quadra da escola Império Serrano para velório

O corpo do cantor e compositor Arlindo Cruz chegou à quadra da escola Império Serrano na tarde deste sábado (9). O velório, que começará às 18h, será aberto ao público. Desde cedo, fãs aguardam para prestar homenagens ao artista considerado um ícone do samba.

O sepultamento está marcado para ocorrer no domingo (10). Arlindo Cruz faleceu aos 66 anos em um hospital particular no Rio de Janeiro em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Desde 2017, ele enfrentava sequelas de um AVC.

