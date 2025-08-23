Logo R7.com
Corpo de Bombeiros promove competição de salvamento entre quartéis do RJ

O evento simula resgates e seleciona equipes para o torneio nacional

Rio Bom Demais|Do R7

No Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros promove uma competição de salvamento entre quartéis do estado. Trinta e quatro equipes participam do evento no pavilhão 2 do Riocentro, na zona oeste. O treinamento simula resgates e seleciona militares para o torneio nacional.

