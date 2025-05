Dia do Hambúrguer: conheça a história e as novidades cariocas para o lanche queridinho da galera No Brasil, o sanduíche chegou nos anos 1950 e desde então se diversificou

