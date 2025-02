Dicas de hidratação e horário de passeios: Saiba como proteger os pets do calor extremo

Cães e gatos também sofrem com o calor extremo. É importante observar sinais, como respiração acelerada e boca aberta nos cães, para reforçar os cuidados. Nesse período, o tutor precisa aumentar a oferta de água para os animais e também checar a temperatura do asfalto antes dos passeios. O adestrador de cães, Lucas Garreto, recomenda oferecer aos animais petiscos que auxiliem na hidratação, como melão e maçã. Ele reforça que os horários ideais para passear com os pets são pela manhã, até as 8h, ou no final do dia, evitando o calor intenso.



