Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, Xande de Pilares e mais artistas exaltam o legado de Arlindo Cruz

O cantor e compositor faleceu aos 66 anos no Rio de Janeiro. O corpo será velado na quadra da escola Império Serrano

Rio Bom Demais|Do R7

Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, Xande de Pilares e mais artistas prestaram homenagens a Arlindo Cruz e exaltaram o legado que o sambista deixa para a música. O cantor e compositor faleceu aos 66 anos no Rio de Janeiro. O corpo será velado na quadra da escola Império Serrano neste sábado (9). A família agradeceu aos fãs e amigos pelo carinho e ressaltou que ele descansou após oito anos lidando com sequelas de um AVC.

