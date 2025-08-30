Entregador é baleado por homem que se recusou a descer de apartamento para buscar lanche no Rio
A vítima ficou com a bala alojada no pé. O suspeito do crime é um policial penal
Um entregador de aplicativo foi baleado por um morador de um condomínio na Merck, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, que se recusou a descer para buscar o lanche. O suspeito do crime é um policial penal. Ele teve a arma apreendida para perícia. O caso é investigado pela 32ª DP (Taquara).
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Valério de Souza recebeu antedimento e foi liberado. Ele ficou com a bala alojada no pé.
