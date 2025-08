Eventos musicais e exposições culturais marcam agenda do final de semana no Rio, em Caxias e Paraty

A agenda cultural destaca a exposição "Maré de Mudanças" no Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias, disponível até 29 de outubro, com entrada gratuita e funcionamento das 9h às 17h. Para os entusiastas de patins, o encontro no Outlet Premium, também em Caxias, ocorre das 13h às 21h. No Morro da Urca, o festival "Música no Morro" encerra na sexta-feira. Há samba às segundas e quartas, DJs às terças e quintas e jazz às sextas, com ingressos a partir de R$85. A Festa Literária Internacional em Paraty, homenageando Paulo Leminski, vai até amanhã, com palestras sobre literatura e questões contemporâneas.



