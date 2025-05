Ex-jogador do Fluminense, Robert deixa o futebol e se torna cantor de pagode

Robert Gonçalves Santos, ex-atacante do Fluminense, decidiu seguir a carreira musical aos 26 anos, após se aposentar do futebol. Ele lança o projeto "Resenha do Robert" com uma estreia em uma casa de shows em Niterói, no Rio de Janeiro .

Em suas redes sociais, Robert compartilha momentos tocando cavaquinho e cantando clássicos do samba e pagode. "Sempre gostei de batucar. Quando subo ali, é como se eu entrasse no campo na época que eu fosse jogar", diz Robert sobre sua paixão pela música.

