Ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz receberá honraria da Advocacia Trabalhista do Brasil

Felipe Santa Cruz será homenageado pela Advocacia Trabalhista do Brasil com a comenda José Martins Catarino. A cerimônia ocorrerá no dia 17 de setembro, em Goiás. Esta honraria é concedida a cada dois anos a um advogado que se destacou na defesa dos direitos trabalhistas. A escolha foi feita pelos ex-presidentes da Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista (BRAT). Felipe Santa Cruz possui mestrado em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense.



