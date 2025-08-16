Exposição excessiva de crianças e adolescentes na internet gera preocupações para pais

O tempo excessivo que crianças e adolescentes passam em celulares e tablets aumenta a exposição a conteúdos impróprios. O youtuber Felca destacou a preocupante adultização infantil. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, esse contato precoce pode levar a ansiedade e depressão. Especialistas recomendam diálogo aberto entre pais e filhos sobre o uso da internet. Miguel, um adolescente de 12 anos, reflete sobre sua experiência e busca uma vida menos digital. A mãe dele, Lívia, ressalta a importância da supervisão: "Não deixem de monitorar o celular dos seus filhos." Miguel também percebe os impactos do vício digital e compartilha sua visão: "A minha geração está conectada demais e isso precisa mudar."



