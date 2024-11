Feminicídio: Quatro mulheres são assassinadas por dia no Brasil Já no Rio de Janeiro, do início do ano até setembro, 77 mulheres foram assassinadas

