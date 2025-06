Festival gastronômico no Rio celebra a culinária do Norte do Brasil

A 29ª edição do Rio Restaurant Week celebra a culinária da região norte do Brasil com a participação de mais de 50 restaurantes. No Cantinho do Pará, dona Lia apresentou pratos como o tradicional tacacá e açaí puro. O festival oferece menus com entrada, prato principal e sobremesa, com preços de R$ 59,90 a R$ 115.



