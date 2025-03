Futebol, política e luta contra o racismo: São Januário guarda momentos históricos

O estádio de São Januário, palco da partida entre Vasco e Santos, neste domingo (30), carrega memórias do futebol brasileiro, da política e da luta contra o racismo. O historiador Walmer Peres fez um passeio pelo circuito Espaço Experiência do clube e destacou momentos marcantes em quase 100 anos.

Além disso, o Cruzmaltino é conhecido por ser o único time carioca a ter uma escola dentro de suas instalações. A lista de ex-alunos do projeto educacional inclui o ídolo Philippe Coutinho.