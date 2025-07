Futevôlei e resenha: amigos da praia revelam histórias de Renato Gaúcho

O técnico Renato Gaúcho é figura certa na praia de Ipanema. Os amigos do tradicional futevôlei no Rio de Janeiro revelaram histórias engraçadas do treinador do Fluminense. Eles contaram que a resenha sempre termina no bar. E, por mais incrível que possa parecer, o Gaúcho gosta da carne bem passada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!