Gabi Marques conversa com visitantes da Floresta da Tijuca e explora significado de suas tatuagens Participantes compartilham histórias de vida por meio de suas tatuagens no cenário natural do Rio

24/05/2025

