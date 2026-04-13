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Gabi Marques testa conhecimentos sobre esportes da galera na Praça do Ó

A área na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio, é um dos locais favoritos de moradores para prática de atividades físicas

Rio Bom Demais|Do R7

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Gabi Marques testou os conhecimentos sobre esportes da galera na Praça do Ó. A área na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, é um dos locais favoritos de moradores da região para prática de atividades físicas.

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