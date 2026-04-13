Gabi Marques testa conhecimentos sobre esportes da galera na Praça do Ó

Gabi Marques testou os conhecimentos sobre esportes da galera na Praça do Ó. A área na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro , é um dos locais favoritos de moradores da região para prática de atividades físicas.



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