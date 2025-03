Grupo Clareou agita aniversário do Rio com pagode na praia do Recreio

O grupo de pagode Clareou animou o aniversário do Rio de Janeiro com uma apresentação na praia do Recreio dos Bandeirantes. Com quase 15 anos de estrada, o vocalista Branco destacou “Só Penso No Lar” como a música mais pedida pelo público.



