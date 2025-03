Grupo Kiloucura canta sucessos e música nova na praia da Barra da Tijuca

O grupo de pagode Kiloucura animou a galera com grandes sucessos e a nova música "Corpo a Corpo" em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, no sábado (15). Durante a entrevista, um fã surpreendeu o grupo com uma performance de mágica.



