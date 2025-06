Jovens irmãos prodígios seguem tradição de família no samba carioca

Cristiano e Bernardo, irmãos de 10 e 9 anos, de Senador Camará, no Rio de Janeiro , brilham no cenário musical com seus talentos no samba.

Conhecidos artisticamente como Moleque Cris e Moleque Badir, os meninos foram impulsionados pela tradição musical da família, onde a mãe, Lia, e o pai, são músicos atuantes na escola de samba.

O destaque nas redes sociais veio após colaborações com artistas renomados como Ferrugem e Xande de Pilares. Apesar da rotina agitada de estudos e ensaios, o apoio da família é fundamental no desenvolvimento de suas carreiras. Com um futuro promissor, esses jovens músicos continuam a encantar e emocionar.

