Maior navio da Marinha do Brasil vira arena de jogos eletrônicos no Rio de Janeiro

A equipe da RECORD embarcou no Atlântico, o maior navio da América Latina. O porta-helicópteros foi transformado em uma arena para disputas de jogos eletrônicos durante a Rio Innovation Week. O evento contou com palestras e estandes interativos sobre biotecnologia e preservação marinha. Cerca de 10 mil pessoas visitaram o navio diariamente. A Arena de Games sediou um torneio do jogo Counter-Strike com jogadores experientes competindo por prêmios em dinheiro.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!