Médicas e contra-almirantes: Três médicas conquistam o topo da carreira na Marinha

Três médicas conquistaram o topo da carreira na Marinha. Elas serão elevadas ao posto de contra-almirante. Esta é a primeira vez que a instituição vai fazer uma promoção simultânea de mulheres.

A Marinha também concederá uma homenagem a capitão de Mar e Guerra Gisele Mendes de Souza e Mello , morta ao ser atingida por uma bala perdida em 2024, no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins, zona norte do Rio.

