Motoboys encaram riscos no trânsito e buscam sustento em meio à insegurança no Rio

No Rio de Janeiro , motoboys e mototaxistas enfrentam diariamente o caos do trânsito em busca de sustento. Rômulo, um motoboy que perdeu o emprego formal, narra suas experiências, como uma entrega que se transformou em um voo de parapente, e desafios, como o roubo de sua moto. Ele critica a falta de suporte dos aplicativos, destacando a necessidade de locais para descanso e segurança. As plataformas retêm cerca de 30% do valor das corridas, e Rômulo participa de cinco para aumentar sua renda. Muitos motociclistas preferem atuar de forma independente para atender áreas não cobertas pelos aplicativos. Em meio a histórias de coragem e resistência, todos sonham com um trânsito mais seguro e consciente.



