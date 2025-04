Motorista sem pernas obtém carteira de habilitação no Detran do Rio

João Marcelo, que perdeu as duas pernas após um assalto, recentemente obteve sua carteira de motorista no Detran do Rio . Um ano depois de ser parado em uma blitz dirigindo sem habilitação, utilizando um veículo com placas irregulares e adaptações improvisadas, ele conseguiu legalizar sua situação.

Enfrentando desafios diários causados pela falta de acessibilidade urbana, João buscou na Escola Pública de Trânsito uma nova chance. Após se habilitar, ele agora espera conseguir um carro adaptado para retomar seu trabalho como motorista de aplicativo.

