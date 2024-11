Motoristas de aplicativo denunciam aumento da violência no Rio

Motoristas de aplicativo no Rio de Janeiro denunciam o aumento da insegurança. De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, de janeiro até 1º de novembro, 11 motoristas sofreram ataques; quatro deles morreram. O sindicato da categoria busca melhorias nas tarifas e na segurança através do botão pânico e reconhecimento facial para passageiros.