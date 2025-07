MPB 4 celebra 60 anos de carreira revisitando a história da música brasileira

O MPB 4 comemora seis décadas de contribuição à música brasileira. Formado em 1964, em Niterói, no Rio de Janeiro , o grupo participou de importantes festivais, como o da TV RECORD, solidificando seu reconhecimento nacional. O repertório do quarteto, que inclui trabalhos com Chico Buarque, Paulinho da Viola e Milton Nascimento, continua a atrair fãs de diversas gerações. Durante as apresentações atuais, músicas icônicas como "Roda Viva" e "Amiga" são ovacionadas, reafirmando o legado do MPB 4 na identidade musical do Brasil.

