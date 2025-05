Mulher ganha cerimônia de casamento surpresa em hospital após precisar ser internada no Rio

Bruna foi internada de emergência, dois dias antes do casamento, devido a uma crise na vesícula. Apesar do imprevisto, a equipe do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro , organizou uma cerimônia surpresa na enfermaria.

O casal, junto há sete anos, trocou alianças em meio à emoção, com direito a bolo e buquê. Após a cerimônia, Bruna recebeu alta e planeja remarcar a celebração original para outra data.

