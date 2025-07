Museu Nacional reabre suas portas após sete anos fechado no Rio de Janeiro

O Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, reabriu suas portas após sete anos fechado devido a um incêndio em 2018. O público pode agora explorar parte do acervo que resistiu ao fogo. A programação especial de visitas vai até 31 de agosto e é gratuita. Destacam-se entre as atrações o meteorito Bendegó e um impressionante esqueleto de caçalote. Os visitantes podem sugerir nomes para o novo integrante do acervo por meio de QR Code. Flávia, uma visitante emocionada, relembrou suas experiências passadas no museu: "Espero que minha filha crie novas memórias, como eu criei na minha época".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!