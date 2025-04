A rua do 'Treme Treme' fica em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro , e já foi eleita uma das mais legais do mundo. Mas você sabe por que ela é chamada assim? Gabi Marques foi atrás da explicação e também descobriu a origem dos apelidos da galera.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!