Passeio cultural e gastronômico encanta turistas no Morro da Providência, no Rio

O Morro da Providência, situado na região central do Rio de Janeiro , é famoso por ser a primeira favela do Brasil. Originalmente habitada por ex-combatentes da Guerra de Canudos, a região oferece um mergulho na história e cultura carioca. O teleférico da Providência, que é gratuito, conecta as estações Central e Gamboa, facilitando o transporte de turistas e moradores, enquanto proporciona vistas incríveis da cidade.



