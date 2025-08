Peixaria na zona norte do Rio de Janeiro viraliza com rodízio de frutos do mar

Uma peixaria na zona norte do Rio de Janeiro transformou-se em um popular restaurante de frutos do mar, oferecendo o rodízio "Divina Comilança". Com mais de 40 opções no cardápio, o local tem recebido muitos clientes ansiosos por experimentar pratos exclusivos como bolinho de bacalhau e coxinha de camarão. A proprietária Manu Ornelas, que iniciou o empreendimento com apenas duas mesas na rua, compartilha como as redes sociais impulsionaram seu sucesso, transformando-a também em influenciadora digital. Além disso, suas dicas de como escolher peixes frescos tornaram-se populares entre os seguidores. Hoje, o restaurante, com cerca de 35 mesas, atrai uma grande fila de espera de pessoas que desejam provar suas especialidades.



