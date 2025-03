Peixe-leão invade litoral brasileiro e ameaça ecossistema

O peixe-leão é considerado um invasor no litoral brasileiro. Os mergulhadores já capturaram mais de 140 deles. Inicialmente, a espécie apareceu em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro . Agora, é possível encontrá-lo até em Fernando de Noronha.

Originário do Pacífico, o peixe-leão chegou ao Brasil após se espalhar pelo Caribe e superar a pluma do rio Amazonas.

Conhecido por seu apetite voraz e reprodução rápida, o peixe-leão não possui predadores naturais no país, o que complica sua contenção. Como resultado, ele causa impactos ecológicos e econômicos, afetando a pesca e o turismo.

Além disso, os riscos à saúde pública são altos devido à toxina em seus espinhos. Pesquisadores indicam a necessidade de investimentos governamentais para conter a espécie no ecossistema brasileiro.

