Pintor ajuda menino de 7 anos a fazer dever de casa e viraliza na internet

A cena do pintor ajudando um menino de 7 anos a fazer o dever de casa viralizou na internet. Flávio Oliveira trabalhava na fachada de um prédio em Niterói, na região metropolitana do Rio , quando foi surpreendido com o pedido para completar uma lição sobre materiais de construção. A interação registrada pela mãe de Isaac Ramos alcançou mais de 5 milhões de visualizações.



