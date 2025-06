Pintor Eduardo Sued comemora 100 anos com exposição no Leblon

O pintor carioca Eduardo Sued completou 100 anos e comemorou a data com uma exposição de 15 obras inéditas na galeria Maneco Muller, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro .

Nascido em Copacabana, em 1925, Sued desafiou a resistência familiar para seguir sua paixão pela pintura. Ele estudou em Paris, na França, e trabalhou como pintor, professor, desenhista e ilustrador.