Pizzaria do Rio oferece opção gigante com 90 centímetros de muito sabor

No Dia Mundial da Pizza, Monique Bittencourt visitou uma pizzaria na zona oeste do Rio de Janeiro que oferece a "noventona", uma pizza com 90 centímetros. A proprietária Tássia informou que o movimento estava intenso devido à data. O pizzaiolo Breno explicou como surgiu a ideia para criar pizzas grandes e os desafios de entrega no trânsito carioca. A reportagem incluiu o preparo da massa e dos recheios antes de experimentar a pizza finalizada.

