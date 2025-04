Power Couple Brasil retorna com nova temporada e 14 casais famosos

A sétima temporada do Power Couple Brasil estreia na próxima terça-feira, com 14 casais famosos confinados na Mansão Power.

A mansão conta com uma estrutura luxuosa, incluindo uma piscina aquecida e uma academia, além de um quarto perrengue sem conforto.

A dinâmica do programa inclui provas semanais que definirão os casais que enfrentarão a DR, além de apostas no desempenho dos parceiros.

As câmeras do Play Plus transmitirão todos os momentos ao vivo.

