Praia de Ipanema é eleita uma das mais bonitas do mundo, segundo ranking

A praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, foi classificada como a 13ª melhor do mundo, em um ranking promovido por um site especializado em viagens. A avaliação considerou aspectos como a cor da água e as condições do mar. O local obteve 4,5 pontos numa escala que vai até 5. Vendedores locais estão otimistas com o reconhecimento e acreditam que isso pode aumentar o fluxo de turistas, atraídos tanto pelas condições diurnas quanto noturnas da praia.



