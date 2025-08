Professora centenária continua na ativa e ganha homenagem especial no Rio

Dona Aracy de Oliveira Teixeira Lira completou 100 anos e ainda atua como diretora do Colégio Américo de Oliveira, em Marechal Hermes, zona norte do Rio de Janeiro . Nascida em Vitória, no Espírito Santo, em 1924 e formada professora em 1944, ela fundou a escola em 1953. Recentemente foi homenageada na posse do desembargador Júlio César. "Ela cobra o limite e inspira", afirmou ele. A instituição conta com mais de 300 alunos e destaca-se pela dedicação da educadora que mantém uma rotina ativa apesar da idade avançada. "Trabalhar faz muito bem. É uma das leis de Deus", diz a inspiradora diretora.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!