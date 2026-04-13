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Restaurante em Irajá proporciona viagem gastronômica com pratos internacionais

O estabelecimento oferece sabores estadunidenses, mexicanos e muito mais

Rio Bom Demais|Do R7

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Um restaurante em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, proporciona uma viagem gastronômica com pratos internacionais. O estabelecimento oferece sabores estadunidenses, mexicanos e muito mais.

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