Restaurante em Irajá proporciona viagem gastronômica com pratos internacionais
O estabelecimento oferece sabores estadunidenses, mexicanos e muito mais
Um restaurante em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, proporciona uma viagem gastronômica com pratos internacionais. O estabelecimento oferece sabores estadunidenses, mexicanos e muito mais.
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