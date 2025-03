Rio de Janeiro completa 460 anos com esperança de um futuro mais seguro

O Rio de Janeiro celebrou 460 anos de fundação no último sábado (1º). A cidade passou por diversas transformações ao longo dos séculos, como a demolição de morros para aterros e a expansão urbana. A inteligência artificial permitiu recriar visões históricas do Rio, destacando mudanças como as no Morro do Castelo e no Largo da Carioca.

Apesar dos obstáculos, a cidade continua a ser um destino turístico e palco de eventos internacionais. A capital, um ícone de beleza natural e cultural, segue a trajetória com esperança de um futuro mais seguro e próspero para os moradores.



