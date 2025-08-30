Logo R7.com
Suspeito de balear militar da Marinha entrou em luta corporal com policiais antes de ser preso no RJ

Segundo o delegado Tulio Pelosi, o homem foi reconhecido por parentes da vítima

Rio Bom Demais|Do R7

O suspeito de balear a militar da Marinha Juliana Oliveira Pessoa entrou em luta corporal com policiais antes de ser preso . O homem deve responder pelos crimes de resistência à prisão, assalto à mão armada e tentativa de homicídio. Segundo o delegado Tulio Pelosi, ele foi reconhecido por parentes da vítima.


O crime aconteceu no último dia 10, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A militar, que estava grávida quando foi ferida, passou 13 dias internada. O bebê não resistiu e morreu no útero.




