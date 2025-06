Temporada de baleias jubarte agita turismo em Arraial do Cabo

Arraial do Cabo deu início à temporada de avistamento das baleias jubarte, um evento que também movimenta o turismo local. As jubartes seguem em direção ao litoral da Bahia para se reproduzir entre maio e agosto.

Observadores podem ver esses gigantes marinhos de embarcações ou nos mirantes, como o Observatório das Baleias no Pontal do Atalaia. O turismo ganha força com visitantes interessados em natureza.

Pesquisadores na área, além de observarem jubartes, destacam avistamentos como o de uma orca macho. A presença das baleias é uma bênção econômica para a região, oferecendo aos moradores e turistas a chance de testemunhar essa incrível migração marinha.

aqui!